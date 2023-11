L'arbitro di Avellino-Foggia: le designazioni per la Coppa Italia di Serie C Le dodici sfide del secondo turno eliminatorio della competizione riservata ai club di Lega Pro

La gara Avellino-Foggia, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C e in programma mercoledì (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato dagli assistenti, Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido e Francesco Romano della sezione di Isernia, con Guido Verrocchi della sezione di Sulmona quarto ufficiale.

Baratta ha diretto una gara dell'U-17 biancoverde

C'è un solo precedente con i colori biancoverdi. Baratta ha arbitrato un match dell'Under 17 dell'Avellino: la vittoria della formazione giovanile degli irpini sul campo del Crotone (1-2, il primo ottobre 2017).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Avellino - Foggia: Baratta

Catania - Picerno: Rispoli

Cesena - Vis Pesaro: Djurdjevic

Crotone - Brindisi: Luongo

Giugliano - Latina: Di Reda

Juventus Next Gen - Torres: Gemelli

LR Vicenza - Pro Patria: Gandino

Lumezzane - Arzignano: Poli

Padova - Giana Erminio: Renzi

Triestina - Renate: Cerbasi

Turris - Juve Stabia: Ancora

Virtus Entella - Alessandria: Diop