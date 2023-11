Avellino, in Coppa contro il Foggia spazio alle seconde linee Ampio turnover mercoledì al Partenio vista l'emergenza in rosa

Il pareggio interno contro la Virtus Francavilla è già in archivio. L'Avellino pensa ora all'impegno di Coppa Italia contro il Foggia di Mirko Cudini, partita che non arriva certo nel miglior momento per i biancoverdi alle prese con un'emergenza in rosa che sembra non finire mai.

E allora Michele Pazienza, dopodomani al Partenio, dovrà fare di necessità virtù e concederà minuti preziosi alle seconde linee. Molto probabilmente tra i pali rifiaterà Ghidotti e giocherà Pane. In difesa sicuramente vedremo Cancellotti che a causa della squalific domenica salterà la trasferta di Brindisi. Con lui Mulè e verosimilmente Ricciardi, viste le assenze di Benedetti, Rigione, Cionek e Tito.

Il tridente di centrocampo dovrebbe essere composto da Casarini, Maisto e Dall'Oglio e potrebbe esserci spazio a gara in corso anche per D'Amico. Sugli esterni agiranno Sannipoli e Falbo in attacco come annunciato da pazienza nel post partita di sabato si rivedrà Patierno e con lui dovrebbe riassaggiare il campo anche Russo, dopo il grave infortunio dello scorso aprile.

Ma è chiaro che la testa è rivolta soprattutto al campionato. A Brindisi domenica i lupi saranno chiamati al pronto riscatto per proseguire nella striscia di risultati utili consecutivi e per non perdere contatto da Juve Stabia e benevento, lissù in cima alla classifica.