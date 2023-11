Avellino: ufficiale un'assenza nel match con il Brindisi Le decisioni del giudice sportivo dopo la dodicesima giornata di campionato

Quanto ormai chiaro sin dal giallo estratto in campo nel corso di Avellino - Virtus Francavilla è diventato ufficiale in giornata. Tommaso Cancellotti ha rimediato la quinta ammonizione in campionato e dovrà scontare un turno di squalifica nel prossimo match, la trasferta di Brindisi con la gara in programma domenica (ore 18.30). Inoltre, ammenda di 800 euro per il club biancoverde.

I dettagli dal comunicato della Lega Pro

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR):

Tommaso Cancellotti (Avellino)

Ammenda di 800 euro - Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 23° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 48° minuto della gara, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 1) e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)."