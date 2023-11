Avellino: match con il Foggia, opportunità per chi ha giocato meno Alle 18.30 il match valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C

Prima la sfida in Coppa Italia di Serie C, alle 18.30 sarà match con il Foggia, valido per il secondo turno, poi l'Avellino penserà alla gara di campionato, in programma domenica al “Fanuzzi” contro il Brindisi. Nuovo appuntamento casalingo per i lupi e sarà turnover per Michele Pazienza: gestione completa delle risorse con un rebus difensivo che nei fatti il tecnico si porterà dietro fino al fine settimana, quando sarà costretto a fare a meno degli infortunati, Thiago Cionek, Michele Rigione e Simone Benedetti, e dello squalificato Tommaso Cancellotti (ufficiale il quinto giallo con il turno di stop certificato dal giudice sportivo).

Ricciardi o Casarini da terzo a destra in campionato

Per confermare il 3-5-2, modulo che ha garantito stabilità e certezze al gruppo, Pazienza dovrà centrare l'ulteriore intuizione: Erasmo Mulè, unico difensore puro a disposizione, a sinistra, Marco Armellino, centrocampista ma adattato con ottimi risultati, da centrale, e uno tra Manuel Ricciardi e Federico Casarini come terzo a destra. In Coppa potrebbero esserci le prove generali di una difesa inedita: Ricciardi è stato già schierato nel primo turno eliminatorio con il Monopoli da terzo a destra. Casarini potrebbe, invece, essere una novità assoluta e da centrocampista potrebbe seguire il percorso di Armellino. Nel frattempo, spazio in Coppa Italia a chi ha giocato meno fin qui per l'Avellino.