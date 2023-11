Avellino-Foggia: 10 assenti tra i biancoverdi in Coppa Italia di Serie C Alle 18.30 la sfida valida per il secondo turno eliminatorio della competizione della Lega Pro

Alle 18.30 sarà calcio d'inizio del match valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C tra l'Avellino e il Foggia e sono ben 10 gli assenti dall'elenco dei convocati diramato da Michele Pazienza per la rosa biancoverde. Agli indisponibili per infortunio, Simone Benedetti, Thiago Cionek, Michele Rigione e Fabio Tito, si aggiungono i non convocati, Marco Armellino, Simone Ghidotti, Gabriele Gori, Erasmo Mulè, Luca Palmiero e Lorenzo Sgarbi. A disposizione ci sono Cosimo Patierno e Raffaele Russo (da definire il minutaggio per i due attaccanti) e i fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco. Spazio ai meno impiegati fin qui: turnover completo con diversi under nella rosa: Ciro Mundula, Daniels Nosegbe-Susko, Francesco Palamara e Salvatore Fusco.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella;

Difensori: Ricciardi, Falbo, Cancellotti, Mundula, Nosegbe-Susko;

Centrocampisti: Sannipoli, Maisto, Mazzocco, Dall’Oglio, D’Angelo, Palamara, Pezzella, Casarini;

Attaccanti: Varela, Patierno, Russo, Marconi, Fusco, Tozaj, D’Amico.