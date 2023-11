Avellino-Foggia 3-1, Pazienza: "Serve equilibrio. I ragazzi hanno risposto bene" Le parole del tecnico dopo la vittoria degli irpini in Coppa Italia

L'Avellino cala il tris contro il Foggia e passa agli ottavi di Coppa Italia. Gli irpini, dopo aver mandato ko il Monopoli, eliminano anche la squadra di Cudini e passano alla fase successiva del torneo: la sfida è terminata con il risultato finale di 3-1. I biancoverdi s'impongono contro i rossoneri grazie alla rete di Tozaj, D'Angelo e D'Amico, quest'ultimo dagli undici metri dopo il fallo in area di Papazov su Maisto. L'unica rete segnata dal Foggia è stata segnata da Martini. L'Avellino, agli ottavi, incontrerà la vincente tra Turris e Juve Stabia.

Al termine della sfida, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli irpini Michele Pazienza: "Sfatare anche il tabù della Coppa Italia? Siamo ancora lontani da quella che potrebbe essere l'eventuale finale. Con estrema sincerità, dobbiamo mantere equilibrio nelle vittorie, nei pareggi e nelle sconfitte. Oggi abbiamo fato un passo, da domani ci prepariamo alla gara contro il Brindisi. Spostarci con l'attenzione troppo in là diventa dispersivo".

"I ragazzi hanno risposto molto bene e mi hanno dato indicazioni importanti anche in vista del campionato. Dall'Oglio? Mi sento di ringraziarlo perchè mi ha dato tantissima disponibilità quando gli ho chiesto di giocare in ruolo dove non l'aveva mai fatto. A differenza di Armellino, è molto più istintivo a livello caratteriale e dal punto di vista tecnico tattico. Gli ho chiesto di far mente locale a quelle che sono le sue caratteristiche e alzare il livello di attenzione. Daniel, invece, mi ha sorpreso in positivo. Lui è giovanissimo e in allenamento ha fatto vedere cose importanti. Ha avuto tantissima personalità. Con Russo, infine, ci vorrà tempo per portarlo al massimo della condizione. Oggi ha avuto un buonissimo impatto sulla gara. Ringrazio anche il prof Laporta perchè ha avuto tantissima pazienza con lui".

"Domenica ero arrabbiato per i primi dieci minuti, come oggi sono scontento degli ultimi quindici. Da una disattenzione subentra la paura, loro alzano il baricentro e ci sono meccanismi che fanno soffrire. Su questo ci dobbiamo lavorare subito, perchè è un peccato rovinare una gara svolta in maniera giusta. Per quanto riguarda la mentalità, devo dare merito ai miei ragazzi. C'è stato un gesto prima della gara da parte di Pane, a cui era stata data la fascia da capitano. In seguito, mi ha chiesto di darla a Russo per dargli serenità dopo il suo rientro dall'infortunio. A questo, si aggiunge la disponibilità di D'Angelo a essere vice capitano. D'amico, inoltre, ha calciato un rigore e la squadra gli ha riconosciuto il merito. Sono tutti segnali che mi riempiono di gioia. Oltre ad allenare giocatori, alleno un gruppo di ragazzi che hanno dei valori umani importantissimi. Recuperi in vista della prossima gara? È difficile, perchè dobbiamo valutare se è il caso di osare anche se siamo in emergenza".