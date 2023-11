Avellino-Foggia 3-1, Cudini: "C'è stato l'impegno, scontenti per il risultato" Le parole del tecnico rossonero al termine della sfida di Coppa Italia

Il Foggia è fuori dalla Coppa Italia di Serie C. I rossoneri, dopo la manita calata al Sorrento, vengono mandati ko al "Partenio-Lombardi" dall'Avellino. La sfida è terminata con il risultato di 3-1. Per i padroni di casa, a segno Tozaj, D'Angelo e D'Amico; per la squadra di Mirko Cudini, invece, gol di Martini.

Al termine della sfida, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Foggia: "Mi aspettavo un risultato diverso, ma spesso gli episodi cambiano le partite. I miei ragazzi hanno provato a fare la propria gara e sono contento del loro impegno. Dovevamo sicuramente essere più svegli in alcune situazioni. L'Avellino è una squadra che, nonostante le assenze, ha una rosa importante. Purtroppo, non sempre quello che si prova in settimana si riesce a mettere in campo. In alcuni ruoli sicuramente dobbiamo fare molto di più. Volevamo riprendere il buon percorso svolto in Coppa Italia lo scorso anno, ma ora ci sono situazioni diverse. Abbiamo dato un minutaggio a chi ne ha avuto di meno durante il campionato. Peralta? Conosciamo la qualità che può dare alla squadra. Gara con la Juve Stabia in campionato? Ci pensiamo da domani, ma sarà una partita difficile dove noi proveremo a fare la nostra gara".