Avellino-Foggia 3-1, Tozaj: "Il gol è per mio nonno. Il mio idolo? Messi" Le parole dell'autore del primo gol nella sfida di Coppa Italia contro i rossoneri

L'Avellino vince contro il Foggia e accede agli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Pazienza, dopo la vittoria con il Monopoli, ha festeggiato il successo anche contro i rossoneri: al "Partenio-Lombardi", la gara è terminata con il risultato di 3-1. A sbloccare la gara è stato Enis Tozaj. Il classe '04 ha siglato la sua prima rete stagionale ed ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida: “È stata un'emozione bellissima. Sognavo il gol tra i professionisti fin da bambino ed è stato ancora più bello farlo da titolare sotto gli occhi dei tifosi. Dalla panchina ho sempre sperato in un momento del genere. I ragazzi sono grandissimi attaccanti e mi aiutano sempre in allenamento. Io cerco sempre di fare il mio meglio per guadagnare la fiducia dell'allenatore. Dedico il gol a mio nonno, che mi guarda sempre da lassù. La mia storia? Sono un ragazzo di origine albanese, ho iniziato a giocare all'età di 4 anni. A 10 sono andato alla Sampdoria dove ho fatto il percorso tra le giovanili. Poi c'è stato anche il prestito alla Spal. Inoltre, ho due fratelli che giocano a calcio e il mio idolo è sempre stato Messi. Sono andato a vederlo spesso da piccolo”.