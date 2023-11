Avellino-Foggia 3-1: tabellino e voti dei lupi, occasione sfruttata da tutti Appuntamento a fine mese per l'ottavo di finale della competizione della Lega Pro

Doveva presentarsi come un'occasione e non come un peso nella gestione del campionato e i calciatori impiegati da Michele Pazienza hanno sfruttato la chance garantita dai minuti di impiego nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. L'Avellino ha battuto il Foggia con il finale di 3-1 e vola agli ottavi dove affronterà la Juve Stabia, vincente al "Liguori" sulla Turris con il risultato di 5-3 dopo i tempi supplementari. La data e l'orario del match con le vespe sarà programmato nei prossimi giorni dalla Lega Pro (fascia 28-29-30 novembre).

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Avellino-Foggia 3-1

Marcatori: 27' Tozaj (A), 52' D'Angelo (A), 56' rig. D'Amico (A), 75' Martini (F)

Avellino (3-5-2): Pane 6; Cancellotti 6,5, Dall'Oglio 7, Nosegbe-Susko 7; Sannipoli 6, D'Angelo 7,5 (62' Mazzocco 6), Pezzella 6,5 (81' Casarini sv), Maisto 6,5 (78' L. Varela sv), Falbo 6; Russo 6,5 (46' D'Amico 7), Tozaj 7,5 (62' Patierno 6). All. Pazienza 7,5. A disp. Pizzella, Ricciardi, Palamara, Marconi, Fusco, Mundula.

Foggia (3-5-2); Dalmasso; Salines, Riccardi, Papazov; Fiorini (73' Embalo), Odjer, Vacca (73' Martini), Rossi, Vezzoni; Peralta, Tounkara. All, Cudini. A disp. De Simone, Nobile, Garattoni, Rizzo, Schenetti, Tonin, Pazienza, Agnelli, Di Noia, Di Modugno, Idrissou, Carillo, Brancato.

Arbitro: Baratta

Recupero: 1' pt, 3' st