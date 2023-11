L'arbitro di Brindisi-Avellino: le designazioni del tredicesimo turno in C Domenica (ore 18.30) la sfida al "Fanuzzi" per i biancoverdi

La gara Brindisi-Avellino, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica (ore 18.30) allo stadio Franco Fanuzzi, sarà diretta da Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti, Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Fabio Catani della sezione di Fermo, con Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza quarto ufficiale.

Tre vittorie e un pareggio con Delrio per i biancoverdi

Sono quattro i precedenti con Delrio per i lupi: tre vittorie (Avellino - Monterosi 2-1 del 24 febbraio 2019 in Serie D, Avellino - Bisceglie 4-2 del 9 dicembre 2020 in Serie C, Turris - Avellino 1-3 del 4 dicembre 2022 in Serie C) e un pareggio (Monterosi - Avellino 0-0 del 4 novembre 2018 in Serie D).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

ACR Messina - Latina: Zanotti

Audace Cerignola - Catania: Ancora

Benevento - Giugliano: Ubaldi

Brindisi - Avellino: Delrio

Crotone - Monterosi Tuscia: Gemelli

Juve Stabia - Foggia: Mastrodomenico

Picerno - Potenza: Arena

Sorrento - Taranto: Giaccaglia

Turris - Monopoli: Centi

Virtus Francavilla - Casertana: Lovison