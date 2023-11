Brindisi-Avellino, Pazienza: "Sfida insidiosa, chiedo massima attenzione" Il tecnico irpino ha presentato il match di domani al "Fanuzzi"

Partita da non sottovalutare quella di domani per l'Avellino a Brindisi (fischio d'inizio al "Fanuzzi" alle 18.30). Michele Pazienza lo sa bene e mette in guardia i suoi.

I pugliesi hanno bisogno di punti, proprio come la Virtus Francavilla sette giorni fa e queste sono le partite che nascondono più insidie.

L'infermeria ha restituito giocatori importanti come Dall'Oglio e D'Angelo ma anche Russo e Patierno, ulteriori risorse nel reparto offensivo.

L'obiettivo è continuare nel percorso di crescita e non perdere terreno da Juve Stabia e Benevento. “Domani ci aspetta una partita insidiosa - ha esordito Pazienza - come lo sono tutte, ma questa in particolare, perché oggi siamo più consapevoli delle difficoltà che accompagnano gli incontri con squadre che lottano per la salvezza, soprattutto quando giocano in casa".

"Ho bisogno che i ragazzi siano altamente concentrati da subito. Giocheremo su un terreno diverso dal nostro, un campo sconnesso. Spero di vedere un approccio diverso rispetto alla partita con il Francavilla e mi attendo un progresso in questo senso".

"Mi aspetto un Brindisi aperto, desideroso di dimostrare la propria idea, ma nel calcio conta la classifica e i risultati. Da questo punto di vista, ho pochi riferimenti. Hanno cambiato spesso modulo, e sarà interessante vedere quale sistema di gioco adotteranno domani".