Brindisi-Avellino, Pazienza ne convoca 21: di nuovo out Russo Gli altri indisponibili sono Rigione, Cionek, Benedetti Tito e Falbo. squalificato Cancellotti

In vista del match tra Brindisi ed Avellino, previsto per la tredicesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 22 Ghidotti, 65 Pizzella L.;

Difensori: 2 Ricciardi, 13 Mulè, 58 Mundula, 59 Nosegbe – Susko;

Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 27 D’Angelo, 33 Pezzella, 99 Casarini;

Attaccanti: 8 Varela, 9 Patierno, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj.

REPORT

Tommaso Cancellotti sconterà un turno di squalifica.

Luca Falbo e Raffaele Russo hanno accusato due risentimenti muscolari.

Antonio Pizzella è rimasto a casa per sintomi influenzali.

Indisponibili per i problemi fisici già noti i calciatori Simone Benedetti, Thiago Cionek, Michele Rigione e Fabio Tito.

Felice D’Amico e Davide Mazzocco non sono inclusi nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/2023.