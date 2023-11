Brindisi-Avellino: probabili formazioni, l'assenza di Falbo rimescola le carte Linea a 3 e ormai un ballottaggio: adattare una nuova pedina o lanciare un giovane in campionato

Anche l'ultima settimana di allenamenti ha riservato nuovi stop in casa Avellino. Per la gara contro il Brindisi, in programma con calcio d'inizio alle 18.30 al "Fanuzzi", Michele Pazienza non potrà contare su Luca Falbo e Raffaele Russo. Risentimenti muscolari per l'esterno sinistro, al secondo infortunio stagionale, e per l'attaccante, tornato in gara ufficiale con la prima squadra in Coppa Italia e ora alle prese con un problema innescato dai tanti mesi di attesa e di lavoro dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Falbo e Russo si aggiungono una lista già lunga di infortunati. Nessuna uscita dall'infermeria: ai box Simone Benedetti, Thiago Cionek, Michele Rigione, Fabio Tito e anche Antonio Pizzella, bloccato da sintomi influenzali. Sono 8 gli indisponibili: Tommaso Cancellotti dovrà scontare il turno di squalifica rimediato per il quinto giallo rimediato con la Virtus Francavilla (Felice D'Amico e Davide Mazzocco sono fuori lista per il campionato).

Casarini in vantaggio su Nosegbe-Susko. Ricciardi a sinistra

Pazienza è stato molto chiaro sul modulo escludendo la linea a 4 per il reparto difensivo. Con Simone Ghidotti tra i pali ci sarà Marco Armellino da centrale con Erasmo Mulè a sinistra e, a questo punto, Federico Casarini o Daniels Nosegbe-Susko a destra. Il centrocampista appare in vantaggio sul difensore classe 2004, protagonista in Coppa, ma Pazienza è stato molto deciso: l'under va gestito nel percorso di crescita e in una linea a 3 è più semplice adattare un calciatore fuori ruolo. Le assenze di Falbo e Tito portano Manuel Ricciardi largo a sinistra con Daniel Sannipoli a destra. A centrocampo, con il 3-4-2-1, ci saranno Luca Palmiero e Salvatore Pezzella in mediana con Lorenzo Sgarbi e Ignacio Lores Varela da trequartisti alle spalle di Gabriele Gori, in vantaggio su Michele Marconi.