Brindisi-Avellino 0-4: Mulè, doppio Gori e Sannipoli per il poker dei lupi Match dominato dai biancoverdi, secondi a -1 dalla Juve Stabia in attesa dei match del lunedì

L'Avellino domina al "Fanuzzi": finale di 4-0 per gli irpini contro il Brindisi con le reti di Mulè e Sannipoli, intervallate dalla doppietta di Gori. Splendido il terzo gol dei biancoverdi, firmato dal fiorentino: controllo totale sul match, sbloccato al 12', poker e momentaneo secondo posto per l'Avellino a -1 dalla capolista Juve Stabia. Domani (ore 20.45) vespe impegnate in casa contro il Foggia con il Benevento che affronterà il Giugliano.

Primo tempo

Quella che poteva essere una soluzione per la ripresa, come accaduto in alcune gare, diventa utile per l'undici iniziale. Pazienza schiera Ricciardi terzo a difesa in difesa, Sgarbi a tutta fascia sulla destra con Casarini mezzala destra. Al 12' Avellino in vantaggio: punizione battuta Lores Varela, colpo di testa di Gori a servire Mulè e il difensore accomoda in rete per l'1-0 biancoverde. Il Brindisi prova a reagire con Cancelli: palla alta sopra la traversa, ma con deviazione in angolo. Al 20' il primo giallo: è per Cappelletti. Al 28' corner battuto da Palmiero e Mulè ci riprova, ma palla in curva. Nell'azione successiva Casarini viene ammonito. Al 31' il raddoppio per un Avellino in pieno controllo: Ghidotti dal fondo, Sannipoli vince il contrasto e lancia a sorpresa Gori, lucido nel superare Saio e firmare il 2-0 per i lupi. Al 34' Sgarbi rimedia il giallo, il quarto in campionato ed entrerà, quindi, nell'elenco dei calciatori in diffida dal prossimo turno. Al 38' altra chance per gli irpini con Palmiero che va di giocata e cross sul secondo palo con l'ultimo tocco di Mulè: palla sul fondo. Un minuto dopo ci prova il Brindisi su palla inattiva con Moretti, ma Ghidotti non rischia nulla e Marconi risponde in pochi secondi: conclusione precisa e forte, Saio gira tutto in angolo. Dal corner Sgarbi nasconde e gira col destro: Saio cancella la soluzione del tris. Al 43' espulso Perrone: il vice allenatore sostituiva lo squalificato Danucci.

Secondo tempo

Il Brindisi tenta il rilancio, ma l'Avellino conferma il controllo totale sul match. Triplo cambio al 53': Fall, Ganz e Lombardi per Golfo, Moretti e De Angelis. Al 58' Gori firma il tris con un sinistro splendido all'incrocio dei pali (0-3). I lupi corrono, sfiorano il poker ancora con Gori, poi al 61' ci pensa Sannipoli a realizzare il 4-0. L'esterno corre sull'out, supera Monti e batte Saio (0-4). Al 68' triplo cambio per l'Avellino: Dall'Oglio, Patierno e Tozaj per Casarini, Gori e Sgarbi. A 9 minuti dal termine fuori Sannipoli per Maisto. Al 91' Patierno non colpisce a dovere sotto misura e si conferma il 4-0 anche sull'ultimo colpo di testa del Brindisi. Finale di 4-0 per l'Avellino.