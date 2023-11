Brindisi-Avellino 0-4: tabellino e voti, lupi in controllo totale Pazienza risolve l'ennesimo rebus e i biancoverdi risultano travolgenti

La trasferta si presentava con il rebus difensivo. L'Avellino saluta il "Fanuzzi" con un poker, un 4-0 sul Brindisi che garantisce tre punti preziosi dopo il pari con la Virtus Francavilla e che è la riprova del controllo totale nelle scelte di Michele Pazienza. I lupi sbloccano subito il match con Mulè e governano tutta la gara.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

Brindisi-Avellino 0-4

Marcatori: 12' Mulè, 31', 58' Gori, 61' Sannipoli

Brindisi (4-2-3-1): Saio; Valenti, Cappelletti, Gorzelewski, Monti; Cancelli (62' Costa), Malaccari (62' Petrucci); Albertini, De Angelis (53' Lombardi), Golfo (53' Fall); Moretti (53' Ganz). All. Perrone (Danucci squalificato). A disp. Albertazzi, Auro, Vona, Ceesay, Bizzotto, Bellucci, De Feo, Galano.

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6,5; Ricciardi 7, Armellino 7, Mulè 8; Sgarbi 7 (68' Tozaj 6), Casarini 7 (68' Dall'Oglio 6), Palmiero 7, L. Varela 7, Sannipoli 7,5 (81' Maisto 6); Marconi 6,5 (57' D'Angelo 6,5), Gori 8 (68' Patierno 6). All. Pazienza 8. A disp. Pane, Pizzella, Nosegbe-Susko, Mundula, Pezzella.

Arbitro: Delrio.

Ammoniti: Cappelletti (B), Casarini (A), Sgarbi (A), Monti (B), Gorzelewski (B), Palmiero (A)

Espulso: al 43' Perrone (B)

Recupero: 1' pt, 4' st