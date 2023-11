Brindisi-Avellino 0-4, Pazienza: "Dedichiamo la vittoria al nostro team manager" L'allenatore degli irpini: "Soddisfatti, ma si può ancora migliorare"

L'Avellino cala il poker nella sfida contro il Brindisi e vola momentaneamente al secondo posto della classifica del girone C. Gli irpini vincono al "Fanuzzi" grazie alla doppietta di Gori e alle reti di Mulè e Sannipoli. Gli irpini, nonostante i vari acciacchi soprattutto tra le file difensive, hanno conquistato il nono risultato utile tra campionato e Coppa Italia, con un bilancio di otto vittorie e un pareggio.

Al termine della gara ha parlato ai microfoni l'allenatore dei biancoverdi Michele Pazienza: “Sono soddisfatto anche in avvio di gara eravamo un po’ timidi. In seguito i ragazzi si sono sciolti. Sono stati bravi e fortunati per il gol da calcio piazzato, poi hanno mantenuto l’attenzione portando a casa un risultato importante. La prestazione ci soddisfa ma è chiaro che si può ancora migliorare. Dobbiamo essere contenti per quanto prodotto oggi. L'ho sempre detto fin dal primo giorno, i ragazzi mi hanno dato una grande disponibilità e questo mi agevola nel lavoro e nelle scelte. Chiaro che finchè loro si convincono che possono sempre fare meglio questa squadra ha ancora molti margini di miglioramento. Altro record? A noi fa piacere se i tifosi sono contenti, ma dobbiamo mantenere attenzione sul nostro percorso. Domani lavoreremo per la sfida di domenica in casa contro il Giugliano. Dedico questa vittoria ad Antonio, il nostro team manager che oggi ha passato una giornata buia dato che ha perso il suo papà".