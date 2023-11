Brindisi-Avellino 0-4, Gori: "Piazza incredibile, volevamo questa vittoria" L'attaccante ha raggiunto quota sette gol in campionato con la maglia dei lupi

L’Avellino vince contro il Brindisi e conquista l’ottava vittoria in campionato. I lupi travolgono la squadra allenata da Danucci con un poker che porta la doppia firma di Gori, insieme a quelle di Mulè e Sannipoli. I biancoverdi, dopo tredici giornate, si trovano attualmente al secondo posto della classifica con 26 punti all'attivo. All’orizzonte, c’è il derby contro il Giugliano: sfida domenica 19 novembre al “Partenio-Lombardi”, con calcio d’inizio alle 16:15.

Al termine della sfida, ha parlato ai microfoni l’autore della doppietta Gabriele Gori: “Volevamo vincere perché era un campo molto difficile. Il Brindisi, secondo me, non merita quel punto della classifica perché è una squadra attrezzata. Il primo gol e la vittoria va ad Antonio, il nostro team manager, che oggi ha perso suo papà. Assenze? Abbiamo sempre fatto vedere che chiunque scende in campo sputa sangue per questa maglia. Le piazze come quelle di Avellino sono incredibili”.