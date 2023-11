Brindisi-Avellino 0-4, Sannipoli: "Grande sensazione segnare sotto la curva" Le parole del centrocampista degli irpini

L'Avellino vince e convince anche contro il Brindisi. La squadra di Pazienza ha fronteggiato al meglio le varie defezioni in difesa e ha travolto i biancazzuri al "Fanuzzi": la gara, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 0-4. A sbloccare la gara ci ha pensato Mulè con un colpo di testa. In seguito, Gori ha firmato la doppietta personale raggiungendo quota 7 gol con la maglia degli irpini. Infine, ha travato la rete anche Sannipoli, che ha ufficialmente chiuso la sfida.

Al termine della sfida, ha parlato ai microfoni proprio il centrocampista Sannipoli, che ha trovato la sua prima rete in biancoverde: "Nel finale avevo solo dei crampi. Questa per noi è una vittoria importantissima. Nelle prime partite non ho iniziato benissimo, ma lavoro al massimo giorno dopo giorno. Gol sotto la curva? Sensazione bellissima, sotto il diluvio ancora meglio. Classifica? La guardiamo, ma dobbiamo essere concentrati. Ora lavoriamo per il derby contro il Giugliano in programma domenica. Dedichiamo questa vittoria ad Antonio, il nostro team manager. Gli siamo vicini".