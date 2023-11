Avellino - Juve Stabia: ecco data e orario del match di Coppa Italia di Serie C Il programma di tutte le gare valide per gli ottavi di finale della competizione della Lega Pro

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei match validi per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. La gara Avellino - Juve Stabia si giocherà allo stadio “Partenio-Lombardi” mercoledì 29 con calcio d'inizio alle 18.30. Gli ottavi di finale si svolgono, come i precedenti due turni della competizione e come i quarti di finale, in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità al 90' si giocheranno i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità al 120' si andrà ai calci di rigore.

Il calendario completo