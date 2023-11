Avellino: testa al Giugliano, ecco la ripartenza tra assenti e recuperi Allenamento a porte aperte nel pomeriggio. Domenica (ore 16.15) la sfida casalinga coi tigrotti

Ripresa per l'Avellino al "Partenio-Lombardi" con una seduta pomeridiana a porte aperte e la modalità sarà replicata domattina alle 10.30 con l'apertura a stampa e tifosi. Michele Rigione e Fabio Tito hanno lavorato a parte: differenziato con corsa per il difensore e per l'esterno che provano l'accelerazione nel recupero. Anche Luca Falbo e Cosimo Patierno hanno sviluppato la medesima sessione. Se per l'attaccante è fase di gestione dopo i minuti di impiego tra Coppa Italia e campionato, per l'ex Monopoli è caccia alla miglior condizione dopo lo stop per risentimento muscolare alla vigilia di Brindisi-Avellino, come accaduto per Raffaele Russo, ai box in compagnia di Thiago Cionek e Simone Benedetti. Assente Sonny D'Angelo alla ripresa, ma il centrocampista tornerà nelle prossime ore in gruppo.