L'arbitro di Avellino-Giugliano: le designazioni del quattordicesimo turno Domenica (ore 16.15) la sfida contro tra i lupi e i tigrotti al "Partenio-Lombardi"

La gara Avellino-Giugliano, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica (ore 16.15) allo stadio Partenio-Lombardi, sarà diretta da Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti, Giovanni Dell'Orco della sezione di Policoro e Federico Fratello della sezione di Latina, con Gabriele Sciolti della sezione di Lecce quarto ufficiale.

Una vittoria e un pareggio per i lupi

Sono due i precedenti per il fischietto toscano con i lupi. Turrini ha arbitrato Avellino - Città di Anagni 1-1 (Serie D, 30 settembre 2018) e Avellino - Fidelis Andria 1-0 (Serie C, 11 dicembre 2022). Due i precedenti anche con i tigrotti: Giugliano - Viterbese 2-0 (Serie C, 4 settembre 2022) e Virtus Francavilla - Giugliano 4-1 (Serie C, 5 febbraio 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Avellino - Giugliano: Turrini

Casertana - Crotone: Frascaro

Catania - Turris: Vogliacco

Foggia - ACR Messina: Gigliotti

Juve Stabia - Sorrento: De Angeli

Latina - Picerno: Rinaldi

Monopoli - Benevento: Emmanuele

Monterosi Tuscia - Virtus Francavilla: Iannello

Potenza - Audace Cerignola: Cavaliere

Taranto - Brindisi: Sfira