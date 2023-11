Avellino: l'obiettivo dello sprint per tre pedine, un esterno ancora ai box L'ultima seduta a porte aperte per i lupi. Porte chiuse da domani fino alla rifinitura

Ieri la ripresa nel pomeriggio e secondo allenamento, mattutino, al "Partenio-Lombardi", a porte aperte, per l'Avellino. Unica sessione in giornata, poi da domani sarà seduta pomeridiana alle 16, sempre a porte chiuse, per abituarsi all'orario del calcio d'inizio della prossima gara, Avellino-Giugliano, in programma domenica alle 16.15.

Assente Tito, sforzo calibrato per Rigione, Falbo e Patierno

Nell'allenamento di ieri Tommaso Cancellotti e Salvatore Pezzella erano usciti dal campo con qualche dubbio, ma il difensore e il centrocampista erano regolarmente in gruppo in mattinata, anche se non al top della condizione. Solo corsa a bordocampo per Thiago Cionek, Simone Benedetti e Sonny D'Angelo, mentre Fabio Tito resta ai box. Michele Rigione, Luca Falbo e Cosimo Patierno puntano all'accelerazione. Erano in gruppo, ma hanno evitato la partitella finale: un dettaglio che indica l'obiettivo del recupero, ma senza forzature.