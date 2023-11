Avellino: recuperi, ma senza forzature. Giugliano privo di un titolare Bertotto non potrà contare su un esterno sinistro al "Partenio-Lombardi"

Alcuni riferimenti sono emersi dai primi due allenamenti, sostenuti dall'Avellino a porte aperte, quindi con pubblico e stampa, in questa settimana presente in tribuna Montevergine. Dalle prossime ore sarà lavoro lontano da occhi indiscreti per i biancoverdi e nelle ultime tre sedute a porte chiuse Michele Pazienza capirà davvero se ci sarà qualche recupero o meno. Nei fatti l'infermeria si sta svuotando. Ai box c'è il solo Fabio Tito, ma nelle partitelle di fine allenamento c'è stata l'assenza di Michele Rigione, Luca Falbo e Cosimo Patierno, nonostante il rientro in gruppo: riprova che lo staff tecnico vuole evitare forzature.

Tigrotti senza Yabre al "Partenio-Lombardi"

Nell'emergenza per gli infortuni che hanno colpito i difensori puri l'Avellino si è creata jolly tra campionato e coppa come Marco Armellino e Jacopo Dall'Oglio centrali e Tommaso Cancellotti e Manuel Ricciardi terzi a destra. Anche Thiago Cionek e Simone Benedetti si sono riavvicinati al gruppo: corsa a bordocampo nella seconda seduta settimanale per i due difensori. Domenica, alle 16.15, sarà derby contro il Giugliano e al “Partenio-Lombardi” i tigrotti si presenteranno senza Moustapha Yabre. L'esterno difensivo sinistro, titolare nella gestione del tecnico piemontese, ha rimediato il quinto giallo in campionato e salterà la sfida di Avellino.