Avellino-Giugliano: probabili formazioni, Sgarbi per due soluzioni Alle 16.15 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la quattordicesima giornata di Serie C

Alle 16.15 sarà calcio d'inizio della sfida Avellino-Giugliano, valida per il quattordicesimo turno del girone C di Serie C, e l'unica novità nell'elenco dei convocati biancoverdi è il ritorno di Michele Rigione. Restano out Simone Benedetti, Thiago Cionek, Luca Falbo, Raffaele Russo e Fabio Tito.

Possibile ritorno al 3-4-2-1 per i lupi

Il rientro di Rigione non determinerà cambiamenti nel pacchetto difensivo. Il difensore partirà dalla panchina con la linea a 3 che sarà composta da Tommaso Cancellotti, Marco Armellino ed Erasmo Mulè con Simone Ghidotti tra i pali. Il dubbio tra mediana e attacco è legato alla proiezione offensiva dal primo minuto. La posizione di Lorenzo Sgarbi sarà la variabile. A Brindisi è stato impiegato da esterno destro con la coppia composta da Gabriele Gori e Michele Marconi in attacco. Con il Giugliano Michele Pazienza potrebbe puntare sul 3-4-2-1 con Sgarbi trequartista in compagnia di Ignacio Lores Varela e con Gori in vantaggio su Marconi per il ruolo di punta centrale. Nel caso, sulle fasce ci sarebbero Manuel Ricciardi e Daniel Sannipoli con Federico Casarini e uno tra Luca Palmiero, Jacopo Dall'Oglio e Salvatore Pezzella in mediana. Dalla panchina tante scelte per il tecnico, garantite dalla gestione nel percorso: ci sono anche Cosimo Patierno ed Enis Tozaj per l'attacco.

Modulo 4-3-3 per i tigrotti

Il Giugliano, reduce dal 2-2 con il Benevento, vive il secondo derby consecutivo in trasferta e Valerio Bertotto non potrà contare sullo squalificato Moustapha Yabre per la fascia sinistra nel 4-3-3. In attacco ci sarà il trio composto da Flavio Ciuferri, Francesco Salvemini e Carmine De Sena.