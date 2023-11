Avellino sorpreso dal Giugliano: lupi battuti dai tigrotti (1-3) La squadra di Pazienza subisce, impatta, ma viene superata nella ripresa da Oviszach e Giorgione

Prima sconfitta casalinga nella gestione Pazienza, la seconda al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino in campionato. Il Giugliano sorprende i lupi con il finale di 3-1 e firmano un'ulteriore prova di qualità. La squadra di Bertotto passa con Ciuferri, l'Avellino trova il pari con Sgarbi allo scadere del primo tempo, nella ripresa le reti di Oviszach e Giorgione al 73' e al 76' decidono il match.

Primo tempo

Pazienza presenta subito Sgarbi a tutta fascia con Gori e Marconi in attacco. Cancellotti torna in difesa dopo il turno di squalifica con Ricciardi a sinistra e Sannipoli in panchina. Al 3’ occasione per gli ospiti con Salvemini: palla inattiva, tocco a sorpresa e Ghidotti è abile nella lettura girando tutto in angolo. L’Avellino prova a guidare le operazioni e corre con Sgarbi: conclusione, alta sopra la traversa, preferita a un servizio per una delle due punte. La posizione di Ricciardi, in fuorigioco sul passaggio di Gori, nega la transizione chiusa in gol da Marconi al 12’: tutto fermo. Allo scoccare del 20’, da calcio d’angolo, Gori trova la traversa e manca il tap-in biancoverde. Al 23’ l’Avellino spreca ancora su palla inattiva e pochi secondi dopo una rapida soluzione consente al Giugliano di passare in vantaggio. Ciuferri punta l’area, si accentra e scarica con il mancino alle spalle di Ghidotti: ospiti avanti (0-1). Reazione immediata per i lupi: Cancellotti crossa al centro e Marconi sfiora il pari in rovesciata. Al 31’ ammonito Varela per aver fermato il rilancio di Russo. Avellino in pressione, ma Giugliano abile a ripartire: da buona posizione De Rosa non trova lo specchio e anche in altre situazioni non sfrutta le chance. Al 41’ Russo si oppone con decisione al colpo di testa di Marconi sugli sviluppi di un corner. Al 46’, da una punizione, una serie di rimpalli consente a Sgarbi di colpire sottomisura per l’1-1, prezioso per i lupi.

Secondo tempo

Bertotto inserisce Menna al posto dell’ammonito Di Dio. Riparte con decisione l’Avellino: proteste per la trattenuta di Caldore ai danni di Gori al quarto d’ora della ripresa. Doppio cambio per il Giugliano e per l’Avellino: dentro Oviszach, Vogiatzis, Dall’Oglio e D’Angelo. Gli ospiti sfiorano il nuovo vantaggio con Ciuferri che spreca su una buona transizione. Al 73’ Gori non protegge palla e consente il recupero veloce con De Rosa che innesca Giorgione: conclusione respinta da Ghidotti, tap-in di Oviszach per il nuovo vantaggio del Giugliano al “Partenio-Lombardi”. Al 76’ i tigrotti trovano anche il 3-1: basta un lancio per Giorgione che realizza con potenza sotto la traversa, colpita dal destro del centrocampista. Pazienza punta su Patierno e Sannipoli per il finale. Il gol di Giorgione fa scorrere, di fatto, i titoli di coda sul match. Controllo e vittoria per il Giugliano al "Partenio-Lombardi": 1-3.