Avellino-Giugliano 1-3: tabellino e voti dei lupi, prova sottotono Di forzatura e con tanti rischi, male nella ripresa dopo lo sforzo per firmare il pari

Il Giugliano passa al "Partenio-Lombardi", l'Avellino si fa sorprendere dai tigrotti. Il gol di Ciuferri cambia il match con gli irpini di frenesia nel tentativo di un pareggio comunque centrato nel finale del primo tempo con Sgarbi, che si conferma il migliore tra i lupi. Nella ripresa la gara si decide in pochi minuti. Gori perde palla e la conclusione di Giorgione apre al nuovo vantaggio dei tigrotti, firmato da Oviszach. Poco dopo arriva il terzo gol del Giugliano, siglato da Giorgione. Prova sottotono per l'Avellino e questa volta le scelte di Pazienza in avvio e a gara in corso non sortiscono gli effetti sperati. Paga la linea difensiva con il centrocampo e la soluzione di Sgarbi esterno a tutta fascia vale solo nel primo tempo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Avellino-Giugliano 1-3

Marcatori: 23’ Ciuferri (G), 46’ pt Sgarbi (A), 73’ Oviszach (G), 76’ Giorgione (G)

Avellino (3-5-2): Ghidotti 5,5; Cancellotti 5, Armellino 5, Mulè 5; Sgarbi 6, Varela 5 (64’ D’Angelo 5), Palmiero 5 (64’ Dall’Oglio 5,5), Casarini 5,5 (77’ Sannipoli sv), Ricciardi 6; Gori 5, Marconi 5,5 (77’ Patierno sv). All. Pazienza 5. A disp. Pane, Pizzella, Rigione, Maisto, Pezzella, Tozaj, Nosegbe-Susko.

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio (46’ Menna), Berman, Caldore, Oyewale; De Rosa (77’ Gladestony), Berardocco (62’ Vogiatzis), Giorgione; Ciuferri (87’ Nocciolini), Salvemini, De Sena (62’ Oviszach). All. Bertotto. A disp. Baldi, Coprean, Eyango, Scognamiglio, Bernardotto, Zullo, Rondinella, Sorrentino, De Francesco, Stabile.

Arbitro: Turrini

Ammoniti: Di Dio (G), Varela (A), Russo (G), Menna (G),

Recupero: 1’ pt, 4’ st