Avellino-Giugliano 1-3, Bertotto: "Siamo stati bravi. Gran secondo tempo" Il tecnico dei gialloblù: "Con Pazienza ho un ottimo rapporto, provo grande affetto per lui"

Il Giugliano conferma il suo buon periodo di forma e s'impone al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino. I gialloblù calano il tris contro i lupi e conquistano la terza vittoria nelle ultime quattro gare: la sfida, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 1-3. A determinare la vittoria degli uomini di Bertotto, è stato l'eurogol di Ciuferri e le reti di Oviszach e Giorgione. Il Giugliano, dunque, sale a quota 19 punti in classifica a un passo dalla zona playoff.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni l'allenatore gialloblù Bertotto: “La forza e la determinazione con cui affrontiamo le partite è sicuramente qualcosa di importante, ma contro squadre come Avellino e Benevento se non hai questo tipo di espressione di gioco possono far male. Solo passando attraverso questo percorso si cresce. Sono due squadre completamente opposte e decisamente forti negli uomini e nella struttura, noi siamo stati bravi. Nel primo tempo siamo stati timorosi e abbiamo lasciato molto spazio ai biancoverdi. Nella ripresa ho chiesto loro di giocare a calcio e, infatti, non c’è bisogno di descriverla. Pazienza? Il rapporto con lui è sempre stato ottimo. Ha fatto un’ottima carriera con l’Udinese, per lui provo grandissimo affetto”.