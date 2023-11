Avellino-Giugliano 1-3, Sgarbi: "Episodi rivedibili. E contro il Picerno..." L'autore del gol a favore dei biancoverdi: "Ho avuto un crampo importante, poi mi sono ripreso"

Passo falso dell’Avellino tra le mura del “Partenio-Lombardi”. I biancoverdi cadono contro il Giugliano e non agganciano momentaneamente il primo posto nella classifica del girone C. I gialloblù hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti di Ciuferri, Oviszach e Giorgione. A nulla è servita la rete di Sgarbi al termine del primo tempo. Domenica 26 novembre, gli irpini saranno impegnati nello scontro diretto sul campo del Picerno. La squadra di Longo ha agganciato l’Avellino e il Benevento ai vertici della classifica, ritrovandosi tutte e tre a quota 26 punti in classifica.

Al termine della gara contro il Giugliano ha parlato ai microfoni Lorenzo Sgarbi, autore dell’unico gol a favore degli irpini: “Nel primo tempo siamo partiti bene, poi loro hanno trovato il gol con Ciuferri. Siamo stati bravi a pareggiarla, ma nella ripresa c’è stato qualche episodio da rivedere. Poi hanno trovato altre due reti. Personalmente, ho avuto un crampo importante poi mi sono tolto il tape e con un succo di frutta mi sono ripreso. In seguito, abbiamo provato il tutto per tutto e ho giocato un po’ più avanti. Domenica ci sarà la trasferta in casa del Picerno. Sicuramente per noi varrà ancora di più dato che andremo lì con la voglia di riscattarci dal risultato insoddisfacente di oggi”.