Avellino, Tateo: "Patierno sarà una risorsa da qui in avanti" Intervista all'agente dell'attaccante biancoverde: "Ripartirà con forza e decisione"

Tra i premiati al Gran Galà del Calcio c'era anche Giovanni Tateo. L'agente di Cosimo Patierno si è espresso così sull'Avellino e sul suo assistito: "Aveva iniziato bene rispettando quanto immaginato in estate, poi ha avuto questo infortunio che l'ha fermato un po'. - ha spiegato Tateo - Comunque l'Avellino sta facendo un buonissimo percorso e dispiace per la sconfitta rimediata domenica che ha negato la proiezione da primo posto e chance immediate. Per me non cambia molto perché credo che l'Avellino sia la squadra da battere insieme al Benevento. Patierno può essere il cosiddetto nuovo acquisto da qui in avanti, può ripartire dopo l'infortunio e penso che darà un contributo molto importante come fatto l'anno scorso con la Virtus Francavilla".