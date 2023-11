Avellino, Cancellotti: "Col Giugliano ingenuità da non replicare a Picerno" Intervista al difensore biancoverde nel corso del Gran Galà del Calcio 2023

Il difensore dell'Avellino, Tommaso Cancellotti, è stato premiato nel corso del Gran Galà del Calcio e si è espresso così sul ko con il Giugliano e sulla prossima sfida, il big match con il Picerno, in programma domenica (ore 18.30) al "Curcio": "È stata una sconfitta un po' inaspettata. Il discorso vale un po' per tutte le gare perse perché quando si scende in campo lo si fa sempre per vincere. - ha spiegato Cancellotti - Abbiamo analizzato gli errori che ci hanno portato alla sconfitta. Abbiamo capito le piccole ingenuità, abbiamo iniziato subito a correggerli in allenamento e a migliorare questi aspetti".

"Non esistono gare da poter prendere sottogamba"

"Stiamo recuperando i compagni reduci da infortuni. Non vediamo l'ora del rientro di tutti gli effettivi per avere delle possibilità in più. Sono giocatori molto importanti che possono portare qualità, esperienza, leadership. Il Picerno? È una realtà di questo campionato, sta lavorando molto bene e sarà uno scontro d'alta classifica. Lo dicono i fatti, è una gara da non sottovalutare, ma in questo torneo il livello è molto alto e non esistono partite che si possono prendere sottogamba".