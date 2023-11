Avellino, Maisto: "Di Pazienza mi ha colpito la cura dei dettagli" "Il Picerno? Sarà una bella sfida. Siamo pronti per questo big match"

Il centrocampista dell'Avellino, Francesco Maisto, è stato premiato come migliore under del girone C di Serie C nel corso del Gran Galà del Calcio. "Mi farò sempre trovare pronto. Spero di continuare così impegnandomi ogni giorno negli allenamenti in modo da poter mettere in difficoltà il mister nelle scelte. - ha spiegato Maisto - Pazienza? La cosa che mi è piaciuta di più da quando è arrivato è la cura dei dettagli. Ogni fine partita ci fa vedere ogni minimo errore commesso. Questo aspetto mi ha colpito tanto. Contro il Giugliano abbiamo perso dei duelli. È mancata un po' di fortuna e un po' di cattiveria sottomisura".

"Dobbiamo chiudere al massimo il 2023"

"Il Picerno? Domenica sarà una bella sfida. Vale come carica per il cammino, ci darà ancora più risorse negli allenamenti. Il mister ha già immaginato il piano partita. Il premio di migliore under? Tanto è merito della fiducia che mi ha dato tecnici, compagni e società nella passata stagione. Ho cercato di dare tutto me stesso con impegno e umiltà. Ora pensiamo a questo campionato. Dobbiamo affrontare bene il finale del 2023 con sfide molto importanti".