Avellino, Patierno: "C'è tanto equilibrio, pronti per il rush finale nel 2023" L'attaccante biancoverde: "Avremo tanti big match in casa nel girone di ritorno"

Cosimo Patierno è stato premiato al Gran Galà del Calcio come bomber del girone C di Serie C 2022/2023. L'attaccante dell'Avellino si è espresso così sul recupero fisico dopo l'infortunio: "Sono contento del premio, ma l'obiettivo è ripetermi. Sto tornando a lavorare e spero di essere disponibile al cento per cento già dalla prossima. - ha spiegato Patierno - Forse non ci crederete, ma quando si sono sbloccati i compagni di reparto ho sempre mandato un messaggio a fine partita. So che quando l'attaccante non fa gol ne soffre un po' e, quindi, quando hanno fatto gol ero contento se l'avessi fatto io. Non c'è invidia, siamo tutti giocatori di prima fascia. L'hanno dimostrato superando le assenze. Siamo un ottimo gruppo e non c'è invidia tra di noi".

"Il Giugliano? Male nel secondo tempo"

"È stato il primo martedì che ho fatto tutto con la squadra. Con i preparatori abbiamo un po' gestito le ultime due settimane, ora sono al cento per cento. Ho fatto tutto l'allenamento dall'inizio alla fine. È un buon segnale. Il Giugliano? L'atteggiamento del secondo tempo ci ha condizionato. Questo non deve accadere. Siamo una squadra forte e, quindi, sono sicuro che già dalla prossima cercheremo di lasciare questa gara alle spalle".

"Non c'è il Catanzaro della passata stagione"

"L'Avellino, a prescindere dal modulo e dagli uomini e con la bravura del tecnico, si presenta in campo nel migliore dei modi. Nonostante i tanti infortuni sono stati ottenuti risultati importanti e ciò significa che c'è una rosa ampia e l'Avellino può contare su tutti. C'è tanto equilibrio nel girone, non c'è il Catanzaro della passata stagione. Lasciamo alle spalle quanto accaduto domenica, l'Avellino dirà la sua fino alla fine. Questo finale di 2023 può dire tanto perché ci sono tanti scontri diretti importanti. Abbiamo tanti big match fuori casa. Al ritorno con Benevento, Juve Stabia, Catania, Crotone e Picerno giocheremo in casa. Adesso non dobbiamo sbagliare restando lì attaccati ai primi posti, poi con la pausa natalizia capiremo dove può arrivare questo Avellino".