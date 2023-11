Avellino tra recuperi, un dubbio e ancora pedine ai box: le ultime Domenica (ore 18.30) al "Curcio" la sfida contro il Picerno per i biancoverdi

Dopo due sedute con stampa e tifosi in tribuna Montevergine si richiudono le porte del "Partenio-Lombardi". L'Avellino accelera verso il big match del quindicesimo turno, la sfida contro il Picerno, in programma domenica (ore 18.30) al "Curcio". Sarà match con punti pesanti in palio tra due delle tre squadre seconde in classifica a -3 dalla capolista Juve Stabia e la squadra di Michele Pazienza dovrà ripartire con forza dopo lo stop casalingo con il Giugliano.

Sprint per Rigione, Dall'Oglio si ferma

Michele Rigione è ormai pienamente in gruppo da giorni e appare pronto al ritorno in campo dopo la panchina vissuta domenica scorsa. Con la certezza sul recupero completo del difensore si prefigura il rientro in mediana per Marco Armellino, adattato con ottimi risultati da centrale difensivo, ma può risultare come l'elemento chiave per rigenerare una mediana parsa in calo nell'ultima gara. Jacopo Dall'Oglio si è fermato per un problema muscolare nell'ultimo allenamento a porte aperte. L'ex Palermo, in compagnia di Sonny D'Angelo, non ha garantito il cambio di passo nella ripresa al posto di Luca Palmiero e Ignacio Lores Varela.

Accelera Benedetti, anche Falbo. Out in 3

Si profila il ritorno tra i convocati per Simone Benedetti e anche per Luca Falbo, mentre occorrerà ancora un po' per il recupero completo di Thiago Cionek e Fabio Tito con Raffaele Russo sempre out. Prosegue la gestione dell'infortunio per Lorenzo Sgarbi: è stato scongiurato l'intervento per la frattura al quinto metacarpo della mano sinistra e il trattamento conservativo dovrebbe consentire la disponibilità verso Picerno.