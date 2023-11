Picerno-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Domenica (ore 18.30) la sfida al "Donato Curcio" per la quindicesima giornata di Serie C

Saranno 600 i tagliandi a disposizione della tifoseria biancoverde per il settore ospiti dello stadio Donato Curcio, per la gara Picerno-Avellino, valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica con calcio d'inizio alle 18.30. Via alla possibilità di acquisto dalle 10 e fino alle 19 con il biglietto al costo di 12,50 euro più diritti di prevendita sul circuito Go2.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Picerno - Avellino che verrà disputata domenica 26 novembre 2023 alle ore 18.30, la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Donato Curcio” sarà attiva dalle ore 10.00 di domani mattina, venerdì 24 novembre 2023. I ticket a disposizione dei tifosi biancoverdi saranno 600, avranno un prezzo di € 12,50 più diritti di prevendita e saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita Go2 abilitati. La vendita dei biglietti per il settore ospiti terminerà alle ore 19.00 di sabato 25 novembre 2023".