"19:34, l'Irpinia intera non può dimenticare": la Curva Sud ricorda le vittime VIDEO | Terremoto 1980: in tanti hanno raggiunto la Torre dell'Orologio

"Nel dolore il nostro orgoglio", così la Curva Sud Avellino aveva dato appuntamento nel piazzale antistante il Duomo ai tifosi per ricordare le vittime del terremoto del 1980 nel centro storico del capoluogo irpino. L'omaggio si rinnova e attraversa le generazioni con la data del 23 novembre che tocca gli avellinesi nel profondo dell'animo, come sottolineato dal tifo organizzato sui canali social e come rimarcato dai tanti presenti al ricordo. Dal Duomo alla Torre dell'Orologio: il raduno poco prima delle 19:34 e "L'Irpinia intera non può dimenticare", lo striscione del tifo organizzato con il tributo. Prima il silenzio, poi cori, fumogeni e applausi da parte della Curva Sud Avellino.

Il video dell'omaggio da parte della Curva Sud Avellino e i tifosi biancoverdi