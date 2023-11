Latina-Avellino: ecco data e orario del primo match dei lupi nel 2024 La Lega Pro ha comunicato quando si giocheranno le sfide della giornata di ritorno

Latina-Avellino, gara valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C, la prima di ritorno del raggruppamento meridionale della terza serie nazionale, si giocherà allo stadio Domenico Francioni di Latina sabato 6 gennaio con calcio d'inizio alle 16.15. La Lega Pro ha comunicato date e orari del ventesimo turno di campionato.

Ecco le prime gare del 2024

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Monopoli - Casertana sabato 6/1 ore 14

Picerno - Virtus Francavilla sabato 6/1 ore 14

Benevento - Turris sabato 6/1 ore 16.15

Foggia - Taranto sabato 6/1 ore 16.15

Latina - Avellino sabato 6/1 ore 16.15

Sorrento - Giugliano domenica 6/1 ore 16.15

ACR Messina - Audace Cerignola domenica 7/1 ore 14

Brindisi - Potenza domenica 7/1 ore 18.30

Crotone - Latina domenica 7/1 ore 18.30

Juve Stabia - Monterosi Tuscia domenica 7/1 ore 18.30