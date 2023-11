È la vigilia di Picerno-Avellino: il rilancio con nuove opportunità Domani (ore 18.30) la gara del quindicesimo turno con 600 tifosi biancoverdi al "Curcio"

La quindicesima giornata del girone C di Serie C si è aperta in serata con la vittoria del Latina a Foggia (1-2) e ora i pontini, con una gara in più, sono a -1 dalle tre squadre seconde in classifica, Picerno, Avellino e Benevento. Il big match del turno sarà Picerno-Avellino. È la vigilia della sfida in programma domenica (ore 18.30) al "Curcio".

Subito Rigione o la conferma di Armellino centrale difensivo

Lupi con la spinta di 600 tifosi al seguito: il tempo di aprire la prevendita per il settore ospiti del “Curcio” e sono stati polverizzati i tagliandi a disposizione dei supporter biancoverdi. Dal campo è il tempo delle scelte per Michele Pazienza, ancora una volta chiamato all'equilibrio sulle assenze che dovrebbero confermarsi, come quelle di Fabio Tito e Thiago Cionek, che dovrebbero ritrovare il terreno di gioco in gara ufficiale in occasione del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì prossimo contro la Juve Stabia al "Partenio-Lombardi", e Raffaele Russo. Si profila il ritorno tra i convocati per Simone Benedetti e Luca Falbo con Michele Rigione sempre più vicino al rientro nell'undici dopo la panchina vissuta nel match con il Giugliano, ma il difensore sarà impiegato nella gara in terra lucana solo con la certezza che l'ultimo infortunio rimediato sia davvero alle spalle. Con Rigione nella linea a 3 del pacchetto arretrato Armellino può tornare in mediana, anche se la soluzione da centrale difensivo per l'ex Modena piace al tecnico. In attacco Lorenzo Sgarbi va gestito con la frattura al quinto metacarpo della mano sinistra.