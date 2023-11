Avellino: Pazienza perde un attaccante verso Picerno I convocati biancoverdi per la sfida contro i lucani in programma al "Curcio" (ore 18.30)

Enis Tozaj non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la sfida che vedrà l'Avellino ospite del Picerno al "Curcio". Domani, con calcio d'inizio alle 18.30, sarà big match per il quindicesimo turno del girone C di Serie C. L'attaccante entra nell'elenco degli indisponibili che già presentava Thiago Cionek, Raffaele Russo e Fabio Tito e i fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco. Torna tra i convocati Simone Benedetti. C'è anche Lorenzo Sgarbi: l'attaccante dovrà gestire il problema alla mano sinistra con la frattura al quinto metacarpo.

L'iniziativa "Tutti insieme solo per amore delle donne"

"Da inizio campionato i servizi di ristoro dello Stadio Partenio - Lombardi sono stati affidati dall’U.S. Avellino 1912, come capofila di varie associazioni di volontariato, alla cooperativa Demetra - Casa Rifugio Antonella Russo. Quest’ultima, tra le varie attività che svolge, ha come scopo l’accoglienza, il supporto, il sostegno ed il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Un gesto concreto supportato dall’Avellino grazie al progetto “Tutti Insieme Solo per Amore”, ha sottolineato il club biancoverde nel pomeriggio con una nota ufficiale.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Benedetti, Falbo, Mulè, Cancellotti, Rigione, Nosegbe-Susko

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Armellino, Dall’Oglio, D’Angelo, Pezzella, Casarini

Attaccanti: Varela, Patierno, Sgarbi, Marconi, Gori