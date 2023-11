Alle 18.30 Picerno-Avellino, le probabili formazioni Pazienza ritrova Rigione, 4-2-3-1 per Longo

Al “Curcio” alle 18.30 va in scena la sfida tra i due migliori attacchi del girone C di Serie C. Match d’alta quota tra Picerno e Avellino.Tanta voglia di riscatto per gli irpini, reduci dal ko subito al "Partenio-Lombardi" nel derby contro il Giugliano. Dall'altra parte, i padroni di casa non perdono in campionato dallo scorso 8 ottobre, in occasione della sfida contro il Crotone.

Ecco le probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Novella; Gallo, De Ciancio; Vitali, Ceccarelli, Esposito; Murano. All. Longo.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Mulé; Ricciardi, Palmiero, Armellino, Sannipoli; Varela, Sgarbi; Gori. All.Pazienza.