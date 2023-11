Picerno-Avellino 2-0, Pazienza: "La peggiore prestazione, scuse ai tifosi" Le dichiarazioni del tecnico biancoverde

L'Avellino cade nello scontro diretto contro il Picerno. La gara, valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-0. I lucani hanno sbloccato la sfida con il gol dell'ex di turno Murano e, nella ripresa hanno ipotecato la vittoria con la rete di Santarcangelo. Gli irpini, decisamente sottotono, non si sono mai resi pericolosi nel corso della gara rendendosi autori di una prestazione insoddisfacente. Sponda lucana, gli uomini di Longo salgono a quota 29 punti occupando attualmente il secondo posto in classifica.

Al termine della sfida, ha parlato ai microfoni l'allenatore biancoverde Michele Pazienza: “Non mi è piaciuto il primo tempo perchè siamo stati troppo rinunciatari. Questa penso sia la prestazione più brutta da quando sono qui. Chiediamo scusa alla gente che ha fatto chilometri e ci ha incitato. Dobbiamo analizzare tutte le cose che non sono andate bene. Mi fa rabbia perchè non ho avuto le avvisaglie giuste che probabilmente non era pronta nei duelli. Il calo fisico ci può stare, ma nella gara di oggi tra le cose che mi hanno fatto arrabbiare non è questo, ma tutte le situazioni su cui lavoriamo tanto e su cui siamo venuti meno. Poi subentra la condizione fisica, avendo rincorso sempre gli avversari. I tifosi? Ci tengono a farci sentire l’importanza, la presenza e quanto ci credono in questa squadra. Dobbiamo cominciare a crederci di più anche noi con un pizzico di umiltà e semplicità in più”.