Picerno-Avellino 2-0, Casarini: "Non ci sono alibi, testa alla Coppa Italia" Le parole del centrocampista biancoverde

Seconda sconfitta consecutiva per l'Avellino. La squadra di mister Pazienza, dopo il ko contro il Giugliano, è uscita sconfitta dallo stadio "Donato Curcio" nel match contro il Picerno: la gara è terminata con il risultato di 2-0 per effetto del gol dell'ex di turno Murano e della rete Santarcangelo. Altro blackout per gli irpini che restano a quota 26 punti in classifica e si lasciano sorpassare dai lucani. I biancoverdi, mercoledì 29 novembre, scenderanno in campo per la sfida di Coppa Italia contro la Juve Stabia: fischio d'inizio alle 20:45.

Al termine della sfida, ha parlato ai microfoni il centrocampista dell'Avellino Casarini: “Abbiamo trovato un Picerno in forma, ma noi siamo una squadra per un certo tipo di campionato e non esistono alibi. I tifosi ci sono vicini e anche oggi ci hanno dato l’ennesima dimostrazione importante. A noi fa piacere ma contemporaneamente dispiace perchè vorremmo sempre regalare loro i tre punti. Ora arrivano due gare importanti, mercoledì in Coppa Italia contro la Juve Stabia e domenica in campionato contro la Turris. Serve un pizzico di cattiveria in più. È mancata quella reazione che invece è arrivata in occasione di altre sfide. Altre volte abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, ora lo stiamo dimostrando di meno".