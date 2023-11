Avellino: l'equilibrio smarrito, la Coppa Italia per ripartire Con Pazienza cinque gol subiti nelle prime tredici gare ufficiali, cinque nelle ultime due

Per la prima volta in striscia negativa nella gestione tecnica di Michele Pazienza e con l'obbligo della ripartenza sfruttando, come già accaduto in stagione, il turno di coppa per mettersi alle spalle quanto mancato nel match di campionato. Cinque gol subiti in due gare, di nuovo sotto nel primo tempo e con la necessità di rimontare e complessivamente all'Avellino occorre un rilancio per più aspetti nell'immediato.

Lupi in affanno, ma obbligati al recupero immediato

L'equilibrio è volato via in due gare. Nulla è compromesso, ma i segnali della gara casalinga con il Giugliano si sono rinnovati a Picerno. I gol di Jacopo Murano e Andrea Santarcangelo, uno per tempo, pongono i lupi in una fase delicata all'improvviso. Probabilmente la necessità di rincorrere nell'emergenza infortuni ha determinato un inevitabile affanno in questa fase del torneo, ma l'umiltà e la semplicità nelle giocate espresse fino al tredicesimo turno del girone C, nella trasferta di Brindisi, ora risulta inferiore. Con il recupero dei difensori puri (il primo dei rientranti, Michele Rigione, è stato impiegato dal 46') può avvenire il riequilibrio delle pedine e delle risorse, ma preoccupa l'involuzione del centrocampo e la lettura dei tempi e degli spazi, ottima in particolar modo in campo esterno, e resasi complicata in 180 minuti.

Netta differenza per i gol subiti tra le prime 13 gare e le ultime 2

In attesa di Benevento-Monterosi l'Avellino è terzo con il -3 dal Picerno, secondo, e il -6 dalla capolista Juve Stabia, vincente a Messina e con la miglior difesa del campionato. Forse anche questo dettaglio dovrà ripartire la squadra di Pazienza: nelle ultime due gare l'Avellino ha subito 5 reti, ne aveva subite 5 in tutte le precedenti gare con il tecnico di San Severo in panchina, 11 sfide di campionato e 2 di Coppa Italia. Mercoledì sarà ottavo di finale della competizione della Lega Pro (alle 18.30 match contro la Juve Stabia al "Partenio-Lombardi"), domenica (ore 20.45) sarà secondo derby consecutivo tra le mura amiche. Gli irpini ospiteranno la Turris.