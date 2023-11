L'arbitro di Avellino - Juve Stabia: le designazioni in Coppa Italia di Serie C Mercoledì (ore 18.30) la sfida valida come ottavo di finale della competizione della Lega Pro

La gara Avellino - Juve Stabia, valida come ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C e in programma mercoledì (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Samuele Andreano della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti, Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e Matteo Cardona della sezione di Catania, con Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta quarto ufficiale. L'unico precedente con Andreano per i lupi un ko: Picerno-Avellino 2-1 (Serie C, 20 novembre 2022).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Coppa Italia

Ottavi di Finale

Avellino - Juve Stabia: Andreano

Catania - Crotone: Grasso

Cesena - Rimini: Sfira

LR Vicenza - Triestina: Mastrodomenico

Lucchese - Juventus Next Gen: Peletti

Pescara - Latina: Gemelli

Virtus Entella - Pontedera: Di Cicco

Padova - Lumezzane: (in attesa di designazione)