Avellino, due ko di fila. Iovino: "Niente drammi, saprà rialzarsi" Il dirigente sportivo di lungo corso premiato alle Benemerenze del Coni

Per la prima volta due sconfitte di fila nella gestione tecnica di Michele Pazienza e cinque gol subiti in due gare. L'equilibrio dell'Avellino è volato via in due gare. Per carità, nulla è compromesso, ma i segnali negativi della gara casalinga con il Giugliano si sono amplificati al "Donato Curcio".

Alle porte c'è l'ottavo di finale della competizione tricolore della Lega Pro (alle 18.30 il match contro la Juve Stabia al "Partenio-Lombardi"), domenica (ore 20.45) il secondo derby consecutivo tra le mura amiche. Gli irpini ospiteranno la Turris.

Per il dirigente di lungo corso Bruno Iovino, premiato alle benemerenze sportive del Coni al Carcere Borbonico, niente drammi, l'Avellino ha la struttura per rialzarsi subito. “Il Picerno ieri ha dimostrato di essere la migliore squadra del momento del girone C. Sta facendo assolutamente la sua parte, soprattutto in casa, su un campo che conosce bene".

"A mio avviso per l'Avellino si tratta di un incidente di percorso. Certo, non va sottovalutato perchè è il secondo in una settimana ma l'Avellino ha una struttura organica di primo livello. Bisogna stare attenti, ma credo che non c'è nulla di grave, saprà rialzarsi”.