Avellino: quinto posto e la Coppa Italia, le scelte per l'ottavo di finale Turris, Benevento, Taranto e Crotone in campionato per chiudere il 2023

Con la vittoria della Casertana a Taranto ecco il quarto posto per i falchetti, il quinto per l'Avellino dopo quindici turni di campionato. Gli effetti delle due sconfitte consecutive contro il Giugliano e il Picerno tra casa e trasferta producono un cambio alla classifica. Non sarà netto perché resta tutto aperto, ma le sconfitte biancoverdi nel girone C sono già 5 e il mese di dicembre risulterà spartiacque.

Turris, Benevento, Taranto e Crotone per chiudere il 2023

Domenica sarà sfida casalinga contro la Turris, domenica 10 nuovo derby al "Vigorito" contro il Benevento, domenica 17 il turno tra le mura amiche contro il Taranto e chiusura dell'anno solare con la trasferta a Crotone: questo il percorso dell'Avellino per l'ultimo mese del 2023, ricco di insidie e in cui la squadra di Michele Pazienza dovrà ritrovare le qualità emerse fino alla gara casalinga con il Giugliano.

Spazio a chi ha giocato meno con la Juve Stabia

Ma prima c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia. Domani, con calcio d'inizio alle 18.30, i lupi ospiteranno la Juve Stabia e sarà gestione delle risorse con la Coppa che fin qui ha garantito nuove certezze e rilancio. Per Thiago Cionek e Fabio Tito occorre ancora un po' prima del rientro vero e proprio. Sono a disposizione i fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco. Sarà occasione per chi è stato impiegato meno in campo come Jacopo Dall'Oglio e Sonny D'Angelo con Cosimo Patierno verso una maglia da titolare in attacco per trovare minuti utili in gara ufficiale.