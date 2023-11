Avellino - Juve Stabia: lupi senza Sgarbi, ecco il motivo Ben 9 calciatori non convocati tra i biancoverdi per l'ottavo di finale di Coppa Italia di Serie C

Domani, con calcio d'inizio alle 18.30, l'Avellino ospiterà la Juve Stabia per l'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C. Sono ben 9 i calciatori biancoverdi non convocati. "Lorenzo Sgarbi si è recato presso un consulente ortopedico di fiducia per valutare la possibilità di un intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura": così il club irpino ha certificato l'indisponibilità dell'attaccante per domani.

Affaticamento muscolare per Pezzella

Non convocati anche Marco Armellino, Tommaso Cancellotti, Simone Ghidotti, Gabriele Gori, Michele Rigione, Salvatore Pezzella, in gestione per un affaticamento muscolare, e gli infortunati, Raffaele Russo ed Enis Tozaj. Tra i convocati, invece, ci sono i due fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco. Dentro anche i giovani Francesco Palamara e Salvatore Fusco. Già da tempo tra i convocati per le gare di campionato Daniels Nosegbe-Susko, protagonista nel secondo turno eliminatorio della Coppa.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella;

Difensori: Ricciardi, Tito, Benedetti, Falbo, Mulè, Cionek, Nosegbe-Susko;

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Mazzocco, Dall’Oglio, D’Angelo, Palamara, Casarini;

Attaccanti: Varela, Patierno, Marconi, Fusco, 77 D’Amico.