L'arbitro di Avellino-Turris: solo pareggi nei precedenti con i lupi Le designazioni arbitrali del sedicesimo turno di campionato nel girone C di Serie C

La gara Avellino - Turris, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Mattia Caldera della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti, Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e Andrea Maria Masciale della sezione di Barletta, con Sebastian Petrov della sezione di Roma 1 quarto ufficiale.

Tre 1-1 e il finale di 0-0 con il Monopoli

Sono quattro i precedenti con i lupi e sono quattro pareggi: Avellino - Latina 1-1 (Serie D, 23 dicembre 2018), Teramo - Avellino 1-1 (Serie C, 9 gennaio 2021), Avellino - Campobasso 1-1 (Serie C, 29 agosto 2021) e Avellino - Monopoli 0-0 (Serie C, 15 gennaio 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Audace Cerignola - Picerno: Perri

Avellino - Turris: Caldera

Brindisi - Crotone: Gianquinto

Casertana - Foggia: Bordin

Catania - Virtus Francavilla: Vingo

Juve Stabia - Benevento: Nicolini

Latina - Sorrento: Cherchi

Monopoli - Giugliano: Andreano

Monterosi Tuscia - ACR Messina: Iacobellis

Potenza - Taranto: Turrini