Avellino - Juve Stabia: le probabili formazioni, in palio i quarti di finale Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: alle 18.30 la sfida al "Partenio-Lombardi"

Alle 18.30 sarà derby di Coppa tra l'Avellino e la Juve Stabia. Al "Partenio-Lombardi" in campo per l'ottavo di finale della competizione riservata ai club di Lega Pro e spazio a chi ha giocato meno fin qui per le due squadre.

Controllo per Sgarbi, 9 assenti nella rosa biancoverde

Sono ben 9 gli indisponibili tra i lupi. Lorenzo Sgarbi sta valutando la possibilità di un intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura al quinto metacarpo della mano sinistra rimediata nel match con il Giugliano. L'attaccante non figura tra i convocati al pari di Marco Armellino, Tommaso Cancellotti, Simone Ghidotti, Gabriele Gori, Michele Rigione, Salvatore Pezzella (affaticamento muscolare per il centrocampista), e degli infortunati, Raffaele Russo ed Enis Tozaj. Dentro i recuperati, Fabio Tito e Thiago Cionek, i fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco, e i giovani, Francesco Palamara e Salvatore Fusco.

Patierno in attacco, gestione negli altri reparti

Michele Pazienza presenterà il 3-4-2-1 con Pasquale Pane tra i pali. Sarà gestione nel pacchetto difensivo per i rientranti con Simone Benedetti, Daniels Nosegbe-Susko e uno tra Manuel Ricciardi ed Erasmo Mulè a sinistra. A centrocampo, con Luca Falbo e Daniel Sannipoli esterni, spazio ai meno impiegati tra mediana e trequarti, come Jacopo Dall'Oglio, Sonny D'Angelo e Francesco Maisto. In attacco ci sarà Cosimo Patierno, a caccia della giusta ricarica dopo il rientro dall'infortunio.

Turnover anche tra le vespe

Sarà turnover anche per la Juve Stabia dando continuità rispetto al successo in Coppa solo dopo i tempi supplementari con la Turris al "Liguori": seconde linee pronte dalla panchina al campo nella gestione di Guido Pagliuca, che ha prolungato fino al 30 giugno 2025 l'accordo con la società di Castellammare.