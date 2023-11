Avellino - Juve Stabia 1-0: decisivo Patierno, lupi ai quarti di finale Serie C: Coppa Italia, ecco l'avversaria dei lupi nel prossimo turno

L’Avellino batte la Juve Stabia e accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. I lupi vincono il derby con il gol di Patierno al minuto 55 e affronteranno al “Partenio-Lombardi” la Lucchese, vincente sulla Juventus Next Gen.

Primo tempo

Avvio dal ritmo basso, al 13’ Dall’Oglio rimedia il giallo per un fallo su Marranzino. Al quarto d’ora, da palla inattiva, arriva la prima occasione per l’Avellino, ma manca il tocco finale sotto porta. Al 23’ c'è la prima vera chance per la Juve Stabia: Guarracino va di conclusione ben distante dai pali difesi da Pane. Al 28’ recupero palla di Maisto e corsa per il centrocampista: diagonale chiuso da Esposito. Un minuto dopo la conclusione di Gerbo con deviazione determina brividi per i lupi e un calcio d’angolo per le vespe. Tanti errori da una parte e dall’altra: l’Avellino spreca su una ripartenza e agli irpini, ma anche agli ospiti, manca l’ultimo passaggio per finalizzare.

Secondo tempo

Si riparte con due cambi: fuori Bentivegna e Mignanelli, dentro Aprea e Baldi. Al 50’ Gerbo sfodera un destro dalla lunga distanza: Pane gira tutto in angolo. Tre minuti dopo giallo per Folino che ferma Maisto: punizione battuta da Dall’Oglio con deviazione in corner ed ecco il vantaggio biancoverde. Al minuto 55 Patierno va di testa sull’angolo battuto da Dall’Oglio per l’1-0 Avellino. All’ora di gioco dentro Varela e Palmiero, fuori D’Amico e Dall’Oglio. Lupi con altre due ammonizioni: prima D’Angelo, poi Nosegbe-Susko. Al 69’ Pane cancella il tentativo di Marranzino. Al minuto 71 fuori Nosegbe-Susko e D’Angelo, dentro Cionek e Mazzocco. Ruggiero entra al posto di Guarracino. Ultime sostituzioni all’85’: fuori Falbo, D’Amore e Maselli, dentro Ricciardi, La Rosa e Picardi. Nel finale ammonito Gerbo su una transizione biancoverde e controllo dei lupi per l'1-0 e l'accesso ai quarti di finale.