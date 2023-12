Avellino-Turris 0-0, Lores Varela: "Siamo dispiaciuti, non ci sono scuse" Il classe '91: "Bisogna continuare a lavorare"

Pareggio amaro nel derby campano tra Avellino e Turris. Gli irpini, nella gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C, non sono andati oltre lo 0-0 nella sfida contro gli uomini di Caneo. Tante occasioni sprecate da parte dei biancoverdi, che con il punto conquistato nella sfida contro i corallini salgono a quota 27 punti in classifica.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni Lores Varela: “Dispiace non aver vinto, ci tenevamo molto. Non ci sono molte scuse, abbiamo sbagliato occasioni nitide e personalmente sono rammaricato perché non arriva il gol. Penso alle giocate, insieme ai compagni ci proviamo. L’atteggiamento propositivo forse non ci sta bastando. Ci sono tanti giocatori esperti e sappiamo la responsabilità che abbiamo per lottare in cima alla classifica. Bisogna continuare a lavorare, riprovare finchè non arriveranno i risultati”.